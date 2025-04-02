Wushuda hedef 2025'te madalya rekorunu tazelemek

Bu şampiyonalarda başarı kazanmanın önemli olduğunu belirten Akyüz, "Bu tür organizasyonlar bizim için önemli çünkü bütün Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler bu şampiyonalara katılabiliyor. Sporcularımız iyi bir başarı elde etti. Bu bizim için bir başlangıç inşallah." diye konuştu.