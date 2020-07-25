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Xavi koronavirüse yakalandı

Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Barcelona'nun efsane ismi Xavi'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Testi pozitif çıkan Xavi, karantinaya alındı.

Testi pozitif çıkan Xavi, karantinaya alındı.

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Karantinaya alındı

İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği karantinaya alındığını belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden 40 yaşındaki Xavi, "Sağlık otoriteleri izin verdiğinde günlük rutinime ve çalışmaya dönmek için çok istekli olacağım" ifadelerini kullandı.

  • Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Efsane Xavi bitmemiş
Diğer

Efsane Xavi bitmemiş

Katar Yıldızlar Ligi'nde Al Gharafa ve Al Sadd arasında oynanan ve 3-3 berabere biten maçta Barcelona'nın efsane oyuncusu Xavi gol attı.

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