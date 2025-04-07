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Yağızcan Elazığspor’da 100. maçına çıktı

Yağızcan Elazığspor’da 100. maçına çıktı

11:147/04/2025, Pazartesi
IHA
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Yağızcan Elazığspor’da 100. maçına çıktı
Yağızcan Elazığspor’da 100. maçına çıktı

Elazığspor’un tecrübeli orta sahası Yağızcan Erdem, Elazığspor formasıyla 100. maçına çıktı.

Elazığspor formasını 3.5 yıldır terleten başarılı orta saha Yağızcan Erdem, bordo-beyazlı takımla 100. resmi maçına çıktı. Bordo-beyazlı kulübün Serik Belediyespor’la oynadığı maç öncesinde kulüp başkanı Ahmet Feti Yılmaz tarafından başarılı oyuncuya tablo ve çiçek takdim edildi. Kulüp resmi sayfasından da ’’Tebrikler Yağızcan Erdem. Serik FK maçında forma giyen oyuncumuz Yağızcan Erdem’i bordo beyazlı formamız altında 100. maçına çıkmasından dolayı tebrik ediyoruz. Bordo-beyaz formamız altında nice başarılar dileriz’’ denildi.

#Yağızcan
#Elazığspor
#lig

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