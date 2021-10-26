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Yapboz işe yaramadı

Süper Lig’deki son maçında Alanyaspor’a evinde mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör Pereira’nın müdahalelerde yetersiz kaldığı gözlendi. Portekizli çalıştırıcının oyuncuların mevkileriyle oynaması ve sistemde ısrar etmesi camiada eleştiri konusu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapboz işe yaramadı
Vitor Pereira

Kendi sahasında Alanyaspor’a yenilen Fenerbahçe’de oklar yönetime ve teknik direktör Vitor Pereira’ya çevrilmiş durumda. Yükselen eleştirilerde Valencia’nın yedek soyundurulması öne çıkıyor. Bunun yanında Portekizli teknik adamın oyuna yaptığı müdahalelerde de sınıfta kaldığı belirtiliyor.

Zajc’ın oyundan çıkarılması, Gustavo’nun orta sahadan stoperin merkezine çekilmesi, orta sahada Crespo’ya görev verilmesi Pereira’nın eksileri arasında gösteriliyor. Ferdi’nin soldan sağa, Novak’ın orta alanın soluna, merkez stoper Szalai’nin ise sol stopere çekilerek futbolcuların sürekli mevkileriyle oynanması da eleştiriliyor.

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Oyun planı inadı

Fenerbahçe’nin hücumdaki son pas tercihleri ve bitiricilik konusunda yaşadığı sıkıntı da camiada endişe oluşturdu. Pelkas, Rossi ve Serdar Dursun’un girdikleri pozisyonları değerlendirememeleri eleştiri konusu oldu. Orta alanda ise oyunu açacak isim konusunda Gustavo’nun alternatifinin bulunmayışı da keyifleri kaçırıyor. Teknik direktör Vitor Pereira’nın oyun planına sıkı sıkıya bağlı kalarak alternatif üretememesi, top rakipteyken savunmayı, top sarı-lacivertli takımdayken de hücumu beşlemek istese de bu planda sıkıntı yaşansa bile farklı taktik planlar oluşturmaması da tepki çekiyor.

Son vuruşlardan şikayetçi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor karşısında sergilenen futboldan memnun olsa da son vuruşlar konusunda takımı yeterli bulmadı.

Portekizli çalıştırıcının, “Çoğu zaman son pas tercihlerinde0 hata yapıyoruz. Pozisyonlara giriyoruz, ancak bunların çoğunu değerlendiremiyoruz. Eksiğimiz sadece girdiğimiz pozisyonları doğru kararlar verip golle sonuçlandırmak” diye dert yandığı öğrenildi.

Hücum için İrfan Can planı

Fenerbahçe’de bu sezon iki kez adale sakatlığı yaşayan ve sadece 3 resmi maçta oynayan İrfan Can Kahveci, Konyaspor maçında formasına kavuşacak. 26 yaşındaki oyuncunun hücum hattına motive etmeyi planlayan teknik direktör Vitor Pereira, İrfan Can’ın takıma katılmasıyla hücumda daha etkili bir takım olacaklarını düşünüyor. İrfan Can’ın, Pereira’nın oyun planında önemli bir yere sahip olacağı, savunma ve hücum arasındaki bağlantıyı kuracağı kaydedildi.

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İrfan Can Kahveci (@kahveci10)'in paylaştığı bir gönderi

Altay ve Kim geri dönüyor

Fenerbahçe’de cezaları sona erecek kaleci Altay Bayındır ile Kim Min-Jae’nin Konyaspor maçında takımdaki yerlerini almaları bekleniyor. Sarı-lacivertliler Güney Koreli stoperin dönmesiyle ideal savunma üçlüsü olan Tisserand-Kim-Szalai üçlüsüyle sahaya çıkacak.
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