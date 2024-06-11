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Spor

Yaremchuk'ta ısrar sürüyor

Trabzonspor, Roman Yaremchuk transferini kısa zamanda bitirmek isterken, bir yandan bonservis bedeli olarak Club Brugge'ü diğer yandan da Ukraynalı golcüyü ikna etmeye çalışıyor.

11:26 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Roman Yaremchuk'un güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.
Roman Yaremchuk'un güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.

Golcü arayışını sürdüren Trabzonspor'da gözler Roman Yaremchuk'a çevrildi.


Paul Onuachu'yu 1 yıllığına yeniden kiralamak için resmi teklif yaptığı Southampton'dan olumlu yanıt alamayan bordo-mavililer, Roman Yaremchuk için harekete geçmişti. Karadeniz ekibinin, 28 yaşındaki Ukraynalı golcü ve Club Brugge'le yapılan bonservis pazarlıklarının ise olumlu yönde devam ettiği bildirildi.


Trabzonspor, bonservis bedeli olarak 3 milyon euro civarı bir rakama Club Brugge'ü ikna etmeye çalışıyor.



EURO 2024 sonrası

Ukraynalı yıldızın, EURO 2024 sonrası imzayı atmak istediği öğrenilirken, Trabzonspor ise süreci uzatmadan ön protokol yapmak amacında.


Bu sezon Valencia'da kiralık oynayan Yaremchuk, 4 kez gol sevinci yaşadı. Ukraynalı futbolcuda sorun çıkma ihtimaline karşı Trabzonspor Paul Onuachu ve Alman ekibi Hoffenheim'de oynayan eski Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst'la da görüşmeleri sürdürüyor.




#Trabzonspor
#Roman Yaremchuk
#Paul Onuachu
#Club Brugge
#Wout Weghorst
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