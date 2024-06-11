Yaremchuk'ta ısrar sürüyor

Golcü arayışını sürdüren Trabzonspor'da gözler Roman Yaremchuk'a çevrildi.
Paul Onuachu'yu 1 yıllığına yeniden kiralamak için resmi teklif yaptığı Southampton'dan olumlu yanıt alamayan bordo-mavililer, Roman Yaremchuk için harekete geçmişti. Karadeniz ekibinin, 28 yaşındaki Ukraynalı golcü ve Club Brugge'le yapılan bonservis pazarlıklarının ise olumlu yönde devam ettiği bildirildi.
Trabzonspor, bonservis bedeli olarak 3 milyon euro civarı bir rakama Club Brugge'ü ikna etmeye çalışıyor.
Ukraynalı yıldızın, EURO 2024 sonrası imzayı atmak istediği öğrenilirken, Trabzonspor ise süreci uzatmadan ön protokol yapmak amacında.
Bu sezon Valencia'da kiralık oynayan Yaremchuk, 4 kez gol sevinci yaşadı. Ukraynalı futbolcuda sorun çıkma ihtimaline karşı Trabzonspor Paul Onuachu ve Alman ekibi Hoffenheim'de oynayan eski Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst'la da görüşmeleri sürdürüyor.