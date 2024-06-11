Yaremchuk'ta ısrar sürüyor

Paul Onuachu'yu 1 yıllığına yeniden kiralamak için resmi teklif yaptığı Southampton'dan olumlu yanıt alamayan bordo-mavililer, Roman Yaremchuk için harekete geçmişti. Karadeniz ekibinin, 28 yaşındaki Ukraynalı golcü ve Club Brugge'le yapılan bonservis pazarlıklarının ise olumlu yönde devam ettiği bildirildi.