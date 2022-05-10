Yargıtay Abdullah Avcı'yı haklı buldu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Avcı arasında 2019'da imzalanan 3 yıllık teknik direktördük sözleşmesinin 25 Ocak 2020'de feshedilmesinin ardından Avcı'nın tazminat talebine ilişkin dosyanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire kararında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Beşiktaş'ın tazminat ödemesi yönünde karar verdiği, buna yapılan itirazın TFF Tahkim Kurulunca reddedildiği, istinaf başvurusu üzerine de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesinin verilen kararları hukuka uygun bulduğu anımsatıldı.

Avcı haklı bulundu

Beşiktaş'ın bu karara yönelik temyiz itirazında bulunduğuna işaret edilen kararda, süresinde yapılan itirazın taraflar arasındaki sözleşme, dava şartları ve hukuk kuralları kapsamında incelemesinin yapıldığı aktarıldı.

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Dairenin kararında, "6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 439. maddesinde belirtilen hakem heyeti kararının iptal sebepleri ile sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda davacı vekilinin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bölge adliye mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/1. maddeleri uyarınca onanmasına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.