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Spor

Yarı final maçı Halil Umut Meler'in

Juventus ile Sporting arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

15:46 . 11/04/2023 Salı
AA
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ile Portekiz'in Sporting Lizbon ekipleri arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasını yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadı'nda 13 Nisan Perşembe günü oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Arda Kardeşler ise mücadelede 4. hakem olarak görev alacak.


Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisad VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.






#UEFA
#Avrupa Ligi
#Halil Umut Meler
39 dakika önce
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