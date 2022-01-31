Spor Yedlin "Kuran-ı Kerimi okudum"
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Yedlin: "Kur'an-ı Kerim'i okudum"

Galatasaray'dan ayrılan DeAndre Yedlin, Amerikan basınına verdiği röportajda Türkiye'deki yaşamını anlattı. ABD'li oyuncu, "Benim ülkemde İslamofobi var. Her sokakta cami olan bir yere geldim. Türkiye'ye aşık oldum, muhteşem bir ülke" ifadelerini kullandı. Yedlin ayrıca Kur'an-ı Kerim okuduğunu da açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yedlin: Kuran-ı Kerimi okudum
Yedlin, bir sezon Galatasaray forması giydi.

Galatasaray’dan ayrılan ve MLS ekibi Inter Miami’ye giden Yedlin, ülkesi ABD’de ESPN’e açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki deneyimlerini anlatan ve Türkiye'ye aşık olduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu, dikkati çeken ifadeler kullandı.

"Muhteşem bir ülke"


Tecrübeli sağ bek, “Benim ülkemde İslamofobi var. Her sokakta cami olan bir yere geldim. Muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir. Aşık oldum. Okuduğum kitaplar arasında Kur’an-ı Kerim de var" dedi.

"En çılgın liglerden biri"


Süper Lig'le ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yedlin, "Heyecan verici ve en çılgın liglerden biri. Premier Lig’den sonra adaptasyon sürecim beklediğimden zor geçti" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı formayla 27 lig, 8 Avrupa ve bir Türkiye Kupası olmak üzere 36 resmi maça çıktı ve bir gol attı.
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