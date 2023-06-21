Yeni 9 numara Barış Alper

A Milli Takım ile çıktığı Letonya ve Galler mücadelelerinde birer asist yapan 23 yaşındaki futbolcu, Türkiye'nin galibiyetlerinde büyük rol oynadı. Özellikle Galler karşılaşmasında maçın adamı seçilen Barış Alper, santrfor başladığı mücadelede sol kanat ve sağ bek olarak da görev yaptı.

Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olacak. Genç yıldız, hem kanatlarda hem de santrfor bölgesinde forma şansı bulacak. Birçok takımın ilgisini üzerine çekmesine rağmen teknik heyet, Barış Alper'in takımdan ayrılmasını istemiyor. Elinde santrfor bulunmayan Galatasaray'ın 25-26 Temmuz tarihlerinde çıkacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 9 numara olarak en önemli kozu Barış Alper olacak.