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Spor

Yeni 9 numara Barış Alper

Elinde forvet kalmayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ismi ön plana çıktı. A Milli Takım'da başarılı bir performans sergileyen genç futbolcu, sarı-kırmızılı takımda yeni 9 numara olacak.

10:29 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Barış Alper Yılmaz geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol atıp 6 da asist kaydetti.

Barış Alper Yılmaz geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol atıp 6 da asist kaydetti.

Yaz transfer döneminde forvet bölgesini güçlendirmeye çalışan Galatasaray'da şapkadan Barış Alper Yılmaz çıktı. Mustafa Muhammed ve Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması ve Mauro Icardi'nin PSG'ye dönmesi sonrasında elinde santrfor kalmayan sarı-kırmızılı takımda Barış Alper ismi ön plana çıktı.


A Milli Takım ile çıktığı Letonya ve Galler mücadelelerinde birer asist yapan 23 yaşındaki futbolcu, Türkiye'nin galibiyetlerinde büyük rol oynadı. Özellikle Galler karşılaşmasında maçın adamı seçilen Barış Alper, santrfor başladığı mücadelede sol kanat ve sağ bek olarak da görev yaptı.


Buruk'un jokeri

Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olacak. Genç yıldız, hem kanatlarda hem de santrfor bölgesinde forma şansı bulacak. Birçok takımın ilgisini üzerine çekmesine rağmen teknik heyet, Barış Alper'in takımdan ayrılmasını istemiyor. Elinde santrfor bulunmayan Galatasaray'ın 25-26 Temmuz tarihlerinde çıkacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 9 numara olarak en önemli kozu Barış Alper olacak.




#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Okan Buruk
9 dakika önce
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