Yeni Adana Stadyumu'nda duygusal anlar: Ahmet Çalık unutulmadı

Süper Lig’in 21’inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Yukatel Kayserispor’u konuk etti.
Maçın 6. dakikasında geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık için maç durduruldu.
Karşılaşmanın durmasıyla futbolcular alkış tutarken, taraftarlar ise sahaya kırmızı karanfil attı.
Daha sonra maç kaldığı yerden devam etti.
"Ahmet Çalık kalbimizdesin"
Adana Demirsporlu futbolcu Assombalonga, 26. dakikada attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte, "Ahmet Çalık kalbimizdesin" yazılı tişörtü kameralara gösterdi.
▪️ Adana Demirsporlu oyuncular, gol sevincinde Ahmet Çalık'ı unutmadı... #SporTotoSüperLig #ADSvKAY pic.twitter.com/rid7wODggq
▪️ Adana Demirsporlu oyuncular, gol sevincinde Ahmet Çalık'ı unutmadı... #SporTotoSüperLig #ADSvKAY pic.twitter.com/rid7wODggq— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 15, 2022
Dakika 6⃣
♾ #AhmetÇalık Seni Asla Unutmayacağız. pic.twitter.com/IrNbrN6mzE
Dakika 6⃣