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Yeni Adana Stadyumu'nda duygusal anlar: Ahmet Çalık unutulmadı

Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor maçının 6. dakikasında ev sahibi takımın taraftarları, sahaya karanfil atarak geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ı andı. Ayrıca Adana Demirsporlu futbolcular maçta attıkları golü Ahmet Çalık'a adadı.

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Haber Merkezi DHA
Yeni Adana Stadyumunda duygusal anlar: Ahmet Çalık unutulmadı
Gol sonrası, 'Ahmet Çalık kalbimizdesin' yazılı tişörtü havaya kaldırdılar.

Süper Lig’in 21’inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Yukatel Kayserispor’u konuk etti.

Maçın 6. dakikasında geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık için maç durduruldu.

Karşılaşmanın durmasıyla futbolcular alkış tutarken, taraftarlar ise sahaya kırmızı karanfil attı.

Daha sonra maç kaldığı yerden devam etti.

"Ahmet Çalık kalbimizdesin"


Adana Demirsporlu futbolcu Assombalonga, 26. dakikada attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte, "Ahmet Çalık kalbimizdesin" yazılı tişörtü kameralara gösterdi.


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