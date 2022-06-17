Yeni hocayı Levent Nazifoğlu açıkladı

Domenec Torrent ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da yeni teknik direktörün Marco Rose olacağı öne sürüldü.
Radyospor'a konuşan sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, "Fatih Terim'in bu dönem olmayacağını biliyorum. Bence Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Marco Rose olacak. Tahminim bu. Yoğun bir görüşme içerisinde olduklarını biliyorum. Okan Buruk'un şansının çok olduğunu düşünmüyorum. Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek, Florya'da olacak. Kendisinin de yabancı bir teknik direktörü seçeceğini düşünüyorum. Marco Rose'un Galatasaray'a çok faydalı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- Avusturya ekibi Red Bull Salzburg ile 2 lig ve 1 kupa şampiyonluğu kazanan Marco Rose, son olarak Alman ekibi Borussia Dortmund'u çalıştırmıştı.