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Yeni Kartal çift forvet

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, daha önce kanatta kullandığı Cenk Tosun'u bundan sonra Weghorst'un yanında oynatacak. Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor maçının ikinci yarısında görev alan bu ikili, birlikte çok can yakacağını gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Kartal çift forvet
Beşiktaş'ta bu sezon Weghorst 13 maçta 6 gol, 4 asist yaparken, Cenk Tosun ise 12 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Zirveden 7 puan geride olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş özellikle Gaziantep deplasmanı ile Vodafone Park'taki Adana Demirspor maçlarını çok önemsiyor.

Güneş, oyun formasyonunu değiştirecek

Üst sıradaki rakiplerinin birbirleriyle oynayacakları maçları hesaplayan deneyimli teknik adam, kalan maçları kazanmaları durumunda zirveye ortak olacaklarına inanıyor. Bunun için kafasında kazanma planları yapan Şenol Güneş, oyun şablonunda da değişikliklere gidecek. Daha önce bazı maçlarda forveti çiftleyen tecrübeli teknik adam, bundan sonra oyun başlangıçlarında bunu yapacak.

Weghorst ve Cenk ilk 11'de

Şenol Güneş, Gaziantep maçıyla birlikte ileri uçta Weghorst'un yanında Cenk Tosun'u görevlendirecek. Cenk'e daha çok kanat bölgesinde görev veren Şenol Güneş, artık sol kanatta N'koudou'yu görevlendirecek. Milli golcü Cenk Tosun ise forvette Weghorst'la birlikte oynayacak.

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