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Yeni Malatya Stadyumu'nda zemin yenileniyor

Yeni Malatya Stadı'nda çim zeminin değiştirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Stat Müdürü Cem Eren, "Yaklaşık 25 günde işlemlerin tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Stadımız yeni sezona yetişecek" dedi.

Haber Merkezi İHA
Yeni Malatya Stadyumunda zemin yenileniyor
Zemin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Süper Lig’in tamamlanması ile birlikte Yeni Malatya Stadı da bakıma alındı. Stadyumdaki çim zemin değişikliği için çalışmalar başladı.

Kulüp başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyeleri çalışmaları yerinde takip etti.

Zemin çalışmaları hakkında bilgi veren Stat Müdürü Cem Eren, 4 yıl boyunca Yeni Malatyaspor’a hizmet veren çim zeminin ömrünü tamamladığını belirterek, "Çimimiz yıpranmıştı. Ekim yaptığımız alanlar gelişimini tamamlayamıyordu. Şu an 5 cm kadar zeminimizi kaldırıyoruz. Sulama ve alttan ısıtma sistemlerinin bakımlarını yapacağız. Sonrasında 10 cm kum serip zemini oturttuktan sonra yeni rulo çimlerimizin serilmesi işlemlerini tamamlayacağız. Yaklaşık 25 günde işlemlerin tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Stadımız yeni sezona yetişecek" ifadelerine yer verdi.

Kulüp yönetimi stadyumda incelemelerde bulundu.
Kulüp yönetimi stadyumda incelemelerde bulundu.

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