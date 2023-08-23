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Spor

Yeni transferler Kiev kamp kadrosunda

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

13:58 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
Rashica - Chamberlain - Bakhtiyor

Rashica - Chamberlain - Bakhtiyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının kamp kadrosunu açıkladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.


Bugün öğleden sonra maçın oynanacağı Romanya'ya gidecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes






#Beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#Dinamo Kiev
#Kamp kadrosu
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