Yenilgisiz lider

Süper Lig’de sezonun ilk 11 haftası geride kalırken, hanesine yazdırdığı 27 puanla namağlup olarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’da özellikle teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına getirilmesiyle yaşanan yükseliş ivmesi tüm hızıyla devam ediyor. 10 Kasım 2020’de bordo-mavili takımın başına geçen teknik direktör Abdullah Avcı, geride kalan sürede rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, 2.2 gibi yüksek bir puan ortalaması ile maçlarını oynadı. Trabzonspor, geçen sezonun 8. haftası sonrasında göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 43 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak başarılı bir grafik ortaya koydu.

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Yalçın ve Terim geride kaldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezondan beri takımlarının başında yer alan ve şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray teknik adamlarını göreve geldiği son 1 yıl içindeki performansıyla geride bıraktı. Süper Lig’de son 1 yıl içinde oynanan 43 maç üzerinden yapılan değerlendirmede Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı Trabzonspor, 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 92 puan topladı ve maç başına 2.2 ortalama elde etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın başında şampiyonluk yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın ise 43 maçta 28 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 8 beraberlik alırken, 91 puan topladı ve 2.00 puan ortalaması yakaladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise 43 maçta 27 galibiyet, 7 beraberlik ile 9 mağlubiyet alırken, 85 puan topladı ve 1.90 puan ortalaması elde etti.

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Süper Lig'in en golcü takımı

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan ve yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, sezonun en golcü takımı unvanını da eline geçirdi. Geçen hafta 20 golle Beşiktaş ile bu alandaki liderliği paylaşan bordo-mavililer, bu hafta attığı 2 golle birlikte ligde rakip fileleri 22 kez havalandırmış oldu. Beşiktaş da Hatay’da tek golle kaybedince bordo-mavililer, sezonun 11 haftası geride kalırken ligin en golcü takımı oldu. Trabzonspor, ilk 11 haftalar baz alındığında kendi açasından son 11 sezonun en golcü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer, en son 2010-11 sezonunun 11. haftası geride kalırken 27 gol atmıştı.





372 gündür dış sahada yenilmiyor

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak lider Trabzonspor, dış sahada 1 yılı aşkın süredir mağlubiyet yüzü görmedi. En son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1’lik sonuçla alan bordo-mavili takım, 372 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet ve 10 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi. Bunun yanında, Trabzonspor genel olarak da Süper Lig’de 23 maçtır yenilmiyor. Trabzonspor, en son geçen sezonun 29. haftasında konuk ettiği Alanyaspor’a kendi sahasında 3-1 mağlup olmuştu.

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