Yerel basın: Viscapirin

Trabzonspor'da uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra yeniden sahalara dönen Edin Visca farkını ortaya koydu. Bordo-mavili takımın sezon başında kadrosuna kattığı Boşnak oyuncu, şu ana kadar sadece 6 resmi maçta forma giyerken, bunların 5'ini kazandı, 1'inde yenildi.





Visca, Süper Kupa'daki Sivasspor maçı ile Süper Lig'deki İstanbulspor, Hatayspor, Fenerbahçe, Karagümrük ve son olarak Adana Demirspor maçlarında forma giydi. Bordo-mavili takım, bu maçlarda sadece Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilirken Sivasspor, İstanbulspor, Hatayspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, Visca ile yüzde 83 galibiyet oranı yakaladı.





Visca, Süper Kupa'daki Sivasspor maçında 1 asist yaparken, Süper Lig'de pazar günü oynanan ve uzun bir adana sonra geri döndüğü Adana Demirspor maçında takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.





Yerel basından övgü aldı





Trabzon'da yayın yapan gazeteler, bordo-mavili takımın Adana Demirspor galibiyetini sayfalarına taşıdı. Edin Visca ve Marek Hamsik'in geri dönüşünün takıma olumlu yönde etkisini başlıklarında yer verdi.





Son Nokta Gazetesi, "Trabzonspor'u hasta yatağından kaldıran ilaç geri döndü. Viscapirin her derde deva. 4 dakikada maçın ateşini düşürdü" ifadelerini kullandı.





Kuzey Ekpres Gazetesi, "Visca, Hamsik geri döndü, fırtına ayağa kalktı. Kalite asla tesadüf değildir" manşetiyle çıktı.





Taka Gazetesi, "Boşnak yıldız Edin Visca bir döndü pir döndü. Akyazı'da fırtına koptu" ifadelerini kullanırken, Günebakış gazetesi ise "Yıldızlar fark yarattı" başlıklarını manşetlerine taşıdı.















