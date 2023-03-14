|
Reklam
Reklam
Spor

Yerel basın: Viscapirin

Trabzon'da yayın yapan gazeteler, bordo-mavili takımın Adana Demirspor galibiyetini sayfalarına taşıdı. Edin Visca ve Marek Hamsik'in geri dönüşünün takıma olumlu yönde etkisini başlıklarında yer verdi.

11:22 . 14/03/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Visca manşeti sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Visca manşeti sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Trabzonspor'da uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra yeniden sahalara dönen Edin Visca farkını ortaya koydu. Bordo-mavili takımın sezon başında kadrosuna kattığı Boşnak oyuncu, şu ana kadar sadece 6 resmi maçta forma giyerken, bunların 5'ini kazandı, 1'inde yenildi.


Visca, Süper Kupa'daki Sivasspor maçı ile Süper Lig'deki İstanbulspor, Hatayspor, Fenerbahçe, Karagümrük ve son olarak Adana Demirspor maçlarında forma giydi. Bordo-mavili takım, bu maçlarda sadece Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilirken Sivasspor, İstanbulspor, Hatayspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, Visca ile yüzde 83 galibiyet oranı yakaladı.


Visca, Süper Kupa'daki Sivasspor maçında 1 asist yaparken, Süper Lig'de pazar günü oynanan ve uzun bir adana sonra geri döndüğü Adana Demirspor maçında takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.


Yerel basından övgü aldı

Trabzon'da yayın yapan gazeteler, bordo-mavili takımın Adana Demirspor galibiyetini sayfalarına taşıdı. Edin Visca ve Marek Hamsik'in geri dönüşünün takıma olumlu yönde etkisini başlıklarında yer verdi.


Son Nokta Gazetesi, "Trabzonspor'u hasta yatağından kaldıran ilaç geri döndü. Viscapirin her derde deva. 4 dakikada maçın ateşini düşürdü" ifadelerini kullandı.


Kuzey Ekpres Gazetesi, "Visca, Hamsik geri döndü, fırtına ayağa kalktı. Kalite asla tesadüf değildir" manşetiyle çıktı.


Taka Gazetesi, "Boşnak yıldız Edin Visca bir döndü pir döndü. Akyazı'da fırtına koptu" ifadelerini kullanırken, Günebakış gazetesi ise "Yıldızlar fark yarattı" başlıklarını manşetlerine taşıdı.





#Trabzonspor
#Edin Visca
#Adana Demirspor
2 hours ago
default-profile-img
Yerel basın: Viscapirin
Armağan Çağlayan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'liyakatsizlik' tepkisi: 'Siz beni satın almadınız' diyerek ateş püskürdü
Fenerbahçe-Sevilla maçını Michael Oliver yönetecek
Depremde yıkılan Habib-i Neccar Camisi restore edilecek
FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'na açık mektup: Hepimiz yanınızdayız
Rus füzesi Kramatorsk şehir merkezine isabet etti bir kişi hayatını kaybetti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.