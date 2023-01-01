Süper Lig'e 'Yılbaşı' engeli

Süper Lig’de 16. hafta müsabakaları yılbaşı engeline takıldı. Miladi yılbaşı olması nedeniyle bu hafta sonu Süper Lig kapsamında maç oynatılmazken birçok kesim tarafından bu durumun nedeni merak ediliyor.

Avrupa'da önemli ligler devam etti

Süper Lig’e yılbaşı nedeniyle ara verilirken diğer taraftan Avrupa'nın önde gelen bazı liglerinde maçlara ara verilmediği görüldü.

Dünyanın en prestijli ligleri olarak görülen La Liga, Premier League ve Primeira'da yılbaşı günü dahi maçlar oynandı. Haaland, Lewandowski Sorloth, Enzo Fernandez, Saka gibi isimlerin top koşturduğu akşamda Süper Lig'in yıldızları sahne almadı.

Bu durum da akıllara neden Süper Lig'e de ara verildi soruları gelirken bazı taraftarlar da bu konuyu merak ediyor ve paylaşımlar yapıyor.

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Bazı paylaşımlar;

Neden ara verildi?

Süper Lig'e yılbaşında ara verilirken birçok futbolsever bunun sebebini merak ediyor fakat bunun net bir cevabı yok. Diğer taraftan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu konuda herhangi bir açıklama yapılmazken, sadece dört haftalık fikstür paylaşımı yapılmıştı.

Süper Lig ne zaman devam edecek?

Yılbaşı nedeniyle hafta içi de oynatılan ve hafta sonunda maç oynanmayan Süper Lig, 3 Ocak Salı günü saat 17.00'deki Ümraniyespor-Hatasypor maçıyla 17.haftadan devam edecek.

Haaland, dün attığı golle birlikte Premier Lig'de 21. golüne ulaştı.



İngiltere'de son 3 sezonda gol krallarının attığı gol sayı 23.pic.twitter.com/AtFh2Bpm4S — SPOR (@yenisafakspor) January 1, 2023

SPOR İngiltere'de Haaland Fırtınası