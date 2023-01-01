Spor Süper Lige Yılbaşı engeli
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig'e 'Yılbaşı' engeli

Avrupa'nın birçok büyük liginde İngiltere, Portekiz ve İspanya’da dahi ligler devam ederken, ülkemizde futbola yılbaşı arası verilmesi akıllara "Neden bizim ligde yılbaşına özel ara verildi?" sorusunu getirdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılbaşında Süper Lige neden ara verildi?
Süper Lig'de haftanın maçları hafta içi oynatıldı.

Süper Lig’de 16. hafta müsabakaları yılbaşı engeline takıldı. Miladi yılbaşı olması nedeniyle bu hafta sonu Süper Lig kapsamında maç oynatılmazken birçok kesim tarafından bu durumun nedeni merak ediliyor.

Avrupa'da önemli ligler devam etti

Süper Lig’e yılbaşı nedeniyle ara verilirken diğer taraftan Avrupa'nın önde gelen bazı liglerinde maçlara ara verilmediği görüldü.

Dünyanın en prestijli ligleri olarak görülen La Liga, Premier League ve Primeira'da yılbaşı günü dahi maçlar oynandı. Haaland, Lewandowski Sorloth, Enzo Fernandez, Saka gibi isimlerin top koşturduğu akşamda Süper Lig'in yıldızları sahne almadı.

Bu durum da akıllara neden Süper Lig'e de ara verildi soruları gelirken bazı taraftarlar da bu konuyu merak ediyor ve paylaşımlar yapıyor.

Bazı paylaşımlar;

Neden ara verildi?

Süper Lig'e yılbaşında ara verilirken birçok futbolsever bunun sebebini merak ediyor fakat bunun net bir cevabı yok. Diğer taraftan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu konuda herhangi bir açıklama yapılmazken, sadece dört haftalık fikstür paylaşımı yapılmıştı.

Süper Lig ne zaman devam edecek?

Yılbaşı nedeniyle hafta içi de oynatılan ve hafta sonunda maç oynanmayan Süper Lig, 3 Ocak Salı günü saat 17.00'deki Ümraniyespor-Hatasypor maçıyla 17.haftadan devam edecek.

İngiltere'de Haaland Fırtınası
SPOR
İngiltere'de Haaland Fırtınası

ÖZET | Brighton-Arsenal: 2-4
SPOR
ÖZET | Brighton-Arsenal: 2-4

Ambulans servisi kapatıldı

Ambulans servisi kapatıldı

Olaylı Göztepe-Altay derbisiyle ilgili Vali Köşger açıklama yaptı.
O hala üstdüzey bir pilot

'O hala üst
düzey bir pilot'

Helmut Marko, 2023'te Mercedes'in yarış içerisinde olacağını düşünüyor.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Bu sezon 15 maçta 21 gol atan Haaland rekorlara koşuyor.
'Kuntz beni<br>hala tanımıyor'

'Kuntz beni
hala tanımıyor'

​Gaziantep FK'nın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.
Al Nassr iddiası

Al Nassr iddiası

​Ronaldo'yu transfer eden Arap ekibi, Icardi ile ilgileniyor.
Peres dönüşe hazırlanıyor

Peres dönüşe hazırlanıyor

​Rennes maçında dizinden sakatlanan Brezilyalı, derbide sahaya çıkabilir.
Opsiyonunu kullanacaklar

Opsiyonunu kullanacaklar

​Pisa sezon başı kiraladığı Morutan için pazarlık masasına oturacak.
İlk hedef Çağlar

İlk hedef Çağlar

Güneş'in raporu doğrultusunda milli stoper için çalışmalara başlandı.
Fransız ekibi devrede

Fransız ekibi devrede

​Monaco, Altay Bayındır için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak.
Brezilya'da<br>hayat durdu

Brezilya'da
hayat durdu

​Pele'nin ölümü sonrası 3 gün yas ilan edilen ülkede sokaklar boşaldı.
İstatistikler belli oldu

İstatistikler belli oldu

İlk devrede en çok gol atan Keçiören, en az gol yiyen Eyüp oldu.
Yeni takımı<br>belli oldu

Yeni takımı
belli oldu

​Luis Suarez, Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio'ya imza attı.
Topçular dört<br>golle güldü

Topçular dört
golle güldü

​Premier Lig'de Arsenal deplasmanda Brighton'ı 4-2 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.