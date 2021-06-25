Yıldırım çarptı

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’a ağır eleştirlerde bulundu. Kongrede aday olmayacağını söyleyen Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’nin gelecegini tehlikede gördüğüm için toplandık. Kongrede de gerekirse konuşma da yaparım” dedi. Ali Koç yönetiminin kulübü geriye götürdüğünü belirten Aziz Yıldırım, “3 senedir enkaz edebiyatı yapıyorlar. Ben göreve geldiğim günde 20 sene sonrası bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark var. 50 tane tapu aldım bu kulübe. Tapuların hepsi burada. Bugün Fenerbahçe’nin mal varlığı borçlarından fazladır. Ali Koç yönetimi göreve geldikten sonra bir tane ağaç diktiler mi? Ali Koç bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin üye Ali Koç’u niye seçti anlamamış” diye konuştu.

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KÜME DÜŞECEKTİ

Fenerbahçe tarihinde iki kez küme düşme tehlikesi yaşadığını belirten Aziz Yıldırım, “Bundan 3 sene önce son 3-4 maç kala küme düşmekten kurtuldu. ‘Ben şampiyonluk sözü vermedim’ diyor, Fenerbahçeli olan herkes şampiyonluk sözü vermek zorunda. Hiç varlıkların farkında değiller, çünkü gezmediler görmediler. Hep bir bahaneleri var. Biz enkaz aldık. Biz Ali Şen’den başkanlığı aldığım zaman 1998 yılında borç 5.5 milyon trilyondu” dedi. Yıldırım, “Bize yalancı diyor. Ben bilerek hiç yalan söylemedim. Yalan söyleseydim hapis yatmazdım. Ben saygılıyım diyor, seni affetmem, seni bu seyirciyle göndereceğim. Bundan sonra sahnedeyim, herkes serbest. Artık maçlara geleceğim, loca da almayacağım, protkolo tribününde oturacağım. Para yok diyorsan bırak kardeşim parası olan gelir. Bak bundan sonra konuşacağım, her söyleyeceğin söze iki söz söylerim” dedi.

ALİ KOÇ HAPİS Mİ YATTI?

Ali Koç’un sürekli şikayet etmesini eleştiren Aziz Yıldırım, “Ben 3 senede çok sıkıntılar, acılar çektim diyor, hapis mi yattın? Ali Koç, Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. Biz aday olduk seçilemedik, biz kaçmadık. Biz seçilseydik Fenerbahçe’nin şartları neyse biz de onları yaşayacaktık. Ali Koç’un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış, Artık bizi rakip ve düşman olarak görme. Bizi rakip olarak görmen için 20 sene başkanlık yapacaksın, mevcut tesisleri yıkıp yeniden yapacaksın. Ben Fenerbahçe’nin kendisiyim. Bunu bilin, ben sizi mahkemeye vereceğim. Bugüne kadar ne verdin, sermaye artırımı kullanmak üzere 50 milyon Euro, 30 milyon Dolar da borç verdin. Ben de 1997-98 kulübe 30 milyon Dolar borç verdim ve sildim. Sen 150 milyon Euro sözü verdin, sözünü yerini getir” şeklinde konuştu.

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q”Ali Koç, 3 Temmuz’un neresinde ben anladım” diyen Aziz Yıldırım, “ 2012 yılında seçim var, ben hapisteyim, sen yönetime girmedin. Milleti kandırmayın, biz olmasak dava olmaz. Fenerbahçe haklarıyla ilgili açılacak davaların bizim kontrolümüzde yapılması lazım. Bizim ne kaybettiğimizi biz biliyoruz, bize sormadan yapmayın. Yoksa sıkıntı yaşarız. Fenerbahçe Spor Kulubü hiçbir sermaye grubunun sahipliği altında olmayacak. Adı ne olursa olsun, hiç kimse Fenerbahçe’yi satamaz, peşkeş çekemez. Biz o gün burada oluruz. Ben kulübün içinde hocacıları, Fetöcüleri gördüğüm an buradayım. Hocacılar ve FETÖ’cüler bu kulübe giremez” dedi.

FETÖ’cüler bu kulübe giremez