Yıldız oyuncu antrenmanda sakatlanmıştı: Ameliyat edildi
14:10, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:13, 16/10/2026, Cuma
AA
Yıldız oyuncu antrenmanda sakatlanmıştı: Ameliyat edildi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kaptanı Reece James, dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.
Chelsea'nin kaptanı Reece James ameliyat oldu. Londra ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.
Antrenmanda sakatlanmıştı
Antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu, takımının 5-1 kazandığı Bournemouth maçında kadroda yer almadı. Kulüp, rehabilitasyon süreci başlayan James'in sahalara dönüşüne ilişkin herhangi bir tarih paylaşmadı.
Bu hafta ligde deplasmanda Everton'a konuk olacak Chelsea, sonraki iki hafta Tottenham ve Manchester United'ı ağırlayacak.
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