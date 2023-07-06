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Spor

Yılın transferi gerçekleşti: Arda Güler resmen Real Madrid'de

Real Madrid Kulübü, Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 18 yaşındaki futbolcunun transferinin 20+10 milyon euroya gerçekleştiği bildirildi. Arda da sosyal medya hesabından sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Haber Merkezi
15:35 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arda Güler, sarı-lacivertli formayla çıktığı 51 maçta 9 gol atıp 12 asist kaydetti.

Arda Güler, sarı-lacivertli formayla çıktığı 51 maçta 9 gol atıp 12 asist kaydetti.

Arda Güler'in transferi resmen duyuruldu.


Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcunun 20 milyon euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon euro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.


Sarı-lacivertliler ayrıca Arda Güler'in bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacak.



6 yılık imza

Real Madrid Kulübü de Arda Güler'in transferini açıkladı.


Eflatun-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, genç 10 numara ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Yarın sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecek olan Arda Güler için yarın TSİ 13.00’te imza töreni düzenlenecek



Arda Güler veda paylaşımı

Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Madrid'e giden Arda Güler, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli camiaya veda etti. Başarılı futbolcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı... Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçe'm her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."





#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Real Madrid
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