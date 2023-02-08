Yılmaz Vural: Böyle devam edemeyiz

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Milli futbolcu Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Morata ve Griezmann da depremzedeler için destek vereceğini söyledi.