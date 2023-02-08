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Spor

Yılmaz Vural: Böyle devam edemeyiz

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem, 10 ili etkisi altına aldı. Binlerce can kaybına yol açan acı olaydan spor kulüpleri de oldukça etkilendi. Yeni Malatyasporlu futbolcu Ahmet Eyüp Türkaslan, enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Malatya ekibinin teknik direktörü Yılmaz Vural, yaşadıkları acının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

23:09 . 8/02/2023 Çarşamba
Diğer
Yılmaz Vural

Yılmaz Vural

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde binlerce can kaybına yol açan deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Malatya ekibinin teknik direktörü Yılmaz Vural, yaşadıkları acının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

''Bomba atsanız böyle olmaz''

Yetkililere ve gönüllülere teşekkür eden Vural, şu açıklamaları yaptı:

"Yardımcı antrenörümle ile dördümüzü gece saat 3'te Elazığ'a bıraktılar bizi. Oradan Malatya'ya geçip oradan da Gaziantep'e geçerek evladımızın defin işlemini tamamladık."

''Böyle devam edemeyiz''

Depremin merkezi Pazarcık ilçesinden geçtik. Orayı görseniz içiniz acır, bütün evler yıkılmış, akordeon gibi olmuş. Kardeşimizi, evladımızı kaybetmek acayip üzdü bizim camiamızı. 13,5 milyon insanı ilgilendiren 10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz."

Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilgili açıklamalarda da bulunan Yılmaz Vural, şöyle konuştu:

"Federasyonumuzdan ricamız Yeni Malatyaspor'u geri kalan bölümde bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz."




#Yılmaz Vural
#Yeni Malatyaspor
#deprem
29 dakika önce
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Yılmaz Vural: Böyle devam edemeyiz
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