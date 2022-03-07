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Yılmaz Vural hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, katıldığı bir söyleşide hangi takımı desteklediğini açıkladı. Vural, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi için Fenerbahçeli olduğunu söylediğini belirtirken konuyla ilgili sürpriz bir mesaj verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Vural hangi takımı tuttuğunu açıkladı
Yılmaz Vural, Türkiye'de 30'u aşkın takımda teknik direktörlük yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin son programına katılan tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural sevenleriyle bir araya geldi.

Söyleşide soruları yanıtlayan ve futbolu kendisine gol olduğunda camdan atlayan halasının oğlunun sevdirdiğini anlatan Vural şöyle konuştu;

  • “Ben Kolağzı Sokak’ta doğmuş, Orhan Camii’nde dini eğitimi almış bir vatandaşım. Sakarya’nın yerlisiyim. Sakarya isminin geçtiği her yerde duygulanır ve onurlanırım. 6-7 yaşlarında halamın oğlu Fenerbahçe gol atınca camdan aşağı atlardı. Bizi futbol hastası yapan kişi odur. Ali Koç, Fenerbahçeli olduğumu söylemiş fakat ben Sakaryaspor’luyum."
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