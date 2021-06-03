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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Moldova ile karşılaşmak üzere Almanya’ya uçtu. Türkiye-Moldova maçı saat 20.00’de.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yolunuz açık olsun
Türkiye, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında bugün Almanya’da Moldova ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz’da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık kampı için Almanya’ya uğurlandı. Antalya kampında Azerbaycan ve Gine ile hazırlık maçları yapan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 öncesindeki son kampını geçireceği Almanya’ya 26 kişilik kadroyla gitti.

  • Mahmut Tekdemir, Gökhan Akkan, Efecan Karaca ve Halil Akbunar ise son kadroda yer almadı. Milli takım kafilesinde Antalya Havalimanı’nda çiçeklerle karşılanan ay-yıldızlı kafile, Türk Hava Yolları’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel hazırladığı “Tarihi Forma” üzerinden bilgilerini ileten herkesin ismi ile üzerinde milli futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş’in isimlerinin de yer aldığı uçağın önünde fotoğraf çektirdi.

Kafile kendilerini uğurlayanlara el salladıktan sonra alkışlar eşliğinde uçağa bindi. Milli takımın şampiyona seyahatlerinde kullanacağı uçağın üst kısmında kırmızı, her iki yanında da beyaz A Milli Takım forması yer alıyor.

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