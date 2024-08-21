YOUNG BOYS - GALATASARAY CANLI SKOR

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İsviçre'de oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
Daha önce Young Boys ile karşı karşıya gelmeyen Galatasaray, bugüne kadar karşılaştığı altı İsviçre takımını da mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Young Boys maçlarında yedek kulübesinde yerini alamayacak.
Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan kart cezalısı, Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
YOUNG BOYS - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Young Boys: Von Ballmoos, Blum, Camara, Husic, Hadjam, Lauper, Niasse; Elia, Ugrinic, Colley, Ganvoula.
Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Lucas Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.