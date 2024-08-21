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Spor

Young Boys - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı kapmak istiyor. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Young Boys-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:58 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Young Boys - Galatasaray
Young Boys - Galatasaray

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


İsviçre'de oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.


Daha önce Young Boys ile karşı karşıya gelmeyen Galatasaray, bugüne kadar karşılaştığı altı İsviçre takımını da mağlup etmeyi başardı.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Young Boys maçlarında yedek kulübesinde yerini alamayacak.


Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan kart cezalısı, Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.


YOUNG BOYS - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Young Boys: Von Ballmoos, Blum, Camara, Husic, Hadjam, Lauper, Niasse; Elia, Ugrinic, Colley, Ganvoula.

Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Lucas Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.


YOUNG BOYS - GALATASARAY CANLI SKOR


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI


#Galatasaray
#Young Boys
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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