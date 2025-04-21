Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yunus Akgün Galatasaray formasıyla 'dalya' demeye hazırlanıyor

Yunus Akgün Galatasaray formasıyla 'dalya' demeye hazırlanıyor

11:2321/04/2025, الإثنين
AA
Sonraki haber
Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 resmi maçta 18 kez fileleri havalandırdı.
Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 resmi maçta 18 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. karşılaşmasına çıkacak.

Galatasaray'ın altyapısında futbola başlayan Yunus, sarı-kırmızılı takımın çeşitli alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 5 Ağustos 2018'de Akhisarspor'la oynanan TFF Süper Kupa karşılaşmasıyla ilk profesyonel maçına çıktı. Yunus Akgün, şu ana kadar sarı-kırmızılı takımda Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde olmak üzere toplamda 99 resmi müsabakada forma giydi.


Galatasaray'da toplamda 18 gol kaydetti


Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 resmi maçta 18 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray kariyeri boyunca 68 Süper Lig, 14 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 1 Şampiyonlar Ligi ve 9 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyen milli oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda toplamda 18 gol attı.


En golcü sezonunu yaşıyor


Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 kez fileleri havalandıran Yunus Akgün, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Daha öncesinde en skorer sezonunu Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da 9 golle yaşayan Yunus, bu sezon ise 7'si Süper Lig ve 5'i UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplamda 12 gol attı.


Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu


Yunus Akgün, gösterdiği performansla bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu. Milli oyuncu, bu sezon Galatasaray'da toplamda 38 maçta sahaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 müsabakada forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, TFF Süper Kupa'da 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve Süper Lig'de de 26 maçta görev aldı.



Leicester City'ye kiralanmıştı


Yunus Akgün, geçen sezonu İngiltere'nin Leicester City takımında kiralık olarak geçirdi. Leicester City'le çıktığı 29 maçta 2 gol kaydeden milli oyuncu, takımının Championship'ten Premier Lig'e yükselmesine katkı sağladı.


Montella ile Adana Demirspor'da yükselişe geçti


Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da forma giydiği dönem, kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri oldu. 2021-2022 sezonunun başında Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'a kiralanan Yunus, mavi-lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 9 gol kaydetti. 2020-2021 sezonunda da kiralık olarak Adana Demirspor'da oynayan Yunus, TFF 1. Lig'deki 28 maçta 5 kez fileleri havalandırarak takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı.


Milli takımda da Vincenzo Montella'nın tercihi oldu


Yunus Akgün, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nda 9 kez forma giydi. UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran 2022'de oynanan Faroe Adaları maçında ilk kez A Milli Takım adına görev alan Yunus, milli formayı sırtına geçirdiği 14 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, söz konusu milli maçların 9'una Adana Demirspor'da da beraber çalıştığı Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük yaptığı dönemde çıktı.



#Yunus Akgün
#Galatasaray
#Vincenzo Montella
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuç tarihi