Yunusemreli judocular Mardin biletini 19 madalya ile aldı

Yunusemre Belediyespor’un minik judocuları, başarılarına yenilerini ekledi. Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler Judo İl Birinciliğinde mücadele eden sporcular, toplamda 19 madalya kazandı. Sporculara madalyalarını takdim eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, tüm ekibi tebrik ederek 15 - 16 Temmuz tarihlerinde Mardin’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diledi.