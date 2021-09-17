'Yüreğiyle oynayanlar' finale koşuyor

Ay-yıldızlılar, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.
Milliler mücadeleden 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri; Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz ve Serkan Dereli (2) kaydetti.
Bu sonuçla adını üst tura yazdıran son şampiyon Ampute Milli Takımımız, yarı finalde Rusya'nın rakibi oldu.
- Grup etabında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0 yenen milliler, böylece 3 maçta 25 gol atarken, gol yemeden yarı finale çıktı.
🇹🇷 Gol yemeden Avrupa Şampiyonası'nda yarı finaldeyiz.
🆚Gürcistan: 10-0
🆚İtalya: 11-0
🆚İrlanda: 4-0 pic.twitter.com/vYjB0ABfux
🇹🇷 Gol yemeden Avrupa Şampiyonası'nda yarı finaldeyiz.