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'Yüreğiyle oynayanlar' finale koşuyor

Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüreğiyle oynayanlar finale koşuyor
Takımımızın teknik direktörlüğünü Osman Çakmak yapıyor.

Ay-yıldızlılar, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Milliler mücadeleden 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri; Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz ve Serkan Dereli (2) kaydetti.

Bu sonuçla adını üst tura yazdıran son şampiyon Ampute Milli Takımımız, yarı finalde Rusya'nın rakibi oldu.

  • Grup etabında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0 yenen milliler, böylece 3 maçta 25 gol atarken, gol yemeden yarı finale çıktı.

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