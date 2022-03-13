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Yusuf Yazıcı boş geçmiyor: Yine attı

CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı fırtınası esmeye devam ediyor. Son olarak Lokomotif Moskova ağlarını havalandıran milli futbolcu, Rus ekibi formasıyla çıktığı 4. maçta 3. golünü kaydetti.

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Haber Merkezi DHA
Yusuf Yazıcı boş geçmiyor: Yine attı
Yusuf Yazıcı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Rusya Premier Lig’in 21. haftasında Lokomotif Moskova, RZD Arena’da CSKA Moskova’yı konuk etti.

Deplasman ekibi, 39’uncu dakikada milli oyuncu Yusuf Yazıcı’nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Lokomotif Moskova, Wilson Isidor’un golüyle skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. CSKA Moskova 90+1’inci dakikada Mario Fernandes’in golüyle skoru 2-1’e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca CSKA Moskova sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından CSKA Moskova puanını 39’a yükseltti ve maç fazlasıyla 3’üncü sıraya yükseldi. Lokomotif Moskova ise 31 puanda kaldı.

Yusuf Yazıcı üst üste 3. kez maçın adamı seçildi.
Yusuf Yazıcı üst üste 3. kez maçın adamı seçildi.

Yusuf Yazıcı fırtına gibi

Devre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova’ya transfer olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, takımını sırtlamaya devam ediyor. CSKA Moskova formasıyla 4 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı’nın forma giydiği 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

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