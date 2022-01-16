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Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon Fransa'da Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, satın alma opsiyonuyla birlikte CSKA Moskova'ya kiralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı CSKA Moskovada
Transfermarkt verilerine göre Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

2019 yılında Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu.

Geride bıraktığımız sezon Fransa'da Lille ile şampiyonluk yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı olan 24 yaşındaki oyuncu, Rusya Ligi takımlarından CKSA Moskova'ya kiralandı.

  • Sağlık kontrollerinden geçti
  • Sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan oyuncu için 12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Sağlık kontrollerinden geçen Yusuf Yazıcı, bu sezon 22 maçta, 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

Yusuf Yazıcı CSKA Moskova yolunda
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