2019 yılında Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu.
Geride bıraktığımız sezon Fransa'da Lille ile şampiyonluk yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı olan 24 yaşındaki oyuncu, Rusya Ligi takımlarından CKSA Moskova'ya kiralandı.
- Sağlık kontrollerinden geçti
- Sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan oyuncu için 12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Sağlık kontrollerinden geçen Yusuf Yazıcı, bu sezon 22 maçta, 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.
Geçtiğimiz sezon Fransa'da Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte CSKA Moskova'ya kiralandı. pic.twitter.com/2VVF7YmhiQ
Geçtiğimiz sezon Fransa'da Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte CSKA Moskova'ya kiralandı. pic.twitter.com/2VVF7YmhiQ— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) January 16, 2022