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Yusuf Yazıcı'dan özür mesajı

Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ikinci devresinde oyuna girdikten kısa bir süre sonra Gedson'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Trabzonspor ve Beşiktaş camialarından özür diledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcıdan özür mesajı
​Yusuf Yazıcı

Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ikinci devresinde oyuna girdikten kısa bir süre sonra Gedson'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Trabzonspor ve Beşiktaş camialarından özür diledi.

Milli futbolcu özür mesajında, "Maçın atmosferiyle istemeden Gedson’a sert bir müdahalede bulundum. Hem o anda, hem maç sonrasında soyunma odasına giderek kendisine üzüntülerimi ilettim. Başta Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları olmak üzere stadyumda ve ekranlarda takip eden herkesten özür dilerim." ifadelerine yer verdi.
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