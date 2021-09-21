Zaferleri konuşacağız ​

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) A Milli Takım teknik direktörlüğü için daha önce anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz ile dün 3 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Alman teknik adam, “Hamit Altıntop beni ilk aradığında gurur hissettim. Son derece ünlü ve başarılı Türk teknik direktörlerinin ardından görev alacağım için çok mutluyum. Tüm gücümüzü toplayıp, hızla Norveç maçına ve futbola odaklanacağız. Teknik direktör dışarıya yansıyan bir yüzdür. İyi çalışan bir ekibi olmadan bu mümkün değil. Ekipten kastım herkesin bize destek olmasıdır. Belki de en önemlisi her birimiz karşılıklı olarak verdiğimiz sözlere güvenmesini bildik. Beşiktaş’ta geçirdiğim bir yıl inanılmazdı. Eşim hala, ‘Eğer bir hata yaptıysak Türkiye’den erken ayrılmak hayatımızda yaptığımız hatalardan biri’ diye anlatır” dedi. Başarıya inandığını dile getiren 58 yaşındaki teknik adam “Güç ve pozitif enerji doluyum. Türk oyuncuların potansiyelini biliyorum. Yeni bir organizasyon ve yapı kazandıracağız. Burada oturup zaferlerden bahsetmek kayıplardan bahsetmekten daha zevklidir” diye konuştu.

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