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Zaferleri konuşacağız

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Alman hoca Stefan Kuntz’la 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kuntz “Bana gösterilen inanç için teşekkür ediyorum. Güç ve pozitif enerji doluyum. Türk oyuncuların potansiyellerini biliyorum. Yeniden Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zaferleri konuşacağız ​
Stefan Kuntz

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) A Milli Takım teknik direktörlüğü için daha önce anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz ile dün 3 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Alman teknik adam, “Hamit Altıntop beni ilk aradığında gurur hissettim. Son derece ünlü ve başarılı Türk teknik direktörlerinin ardından görev alacağım için çok mutluyum. Tüm gücümüzü toplayıp, hızla Norveç maçına ve futbola odaklanacağız. Teknik direktör dışarıya yansıyan bir yüzdür. İyi çalışan bir ekibi olmadan bu mümkün değil. Ekipten kastım herkesin bize destek olmasıdır. Belki de en önemlisi her birimiz karşılıklı olarak verdiğimiz sözlere güvenmesini bildik. Beşiktaş’ta geçirdiğim bir yıl inanılmazdı. Eşim hala, ‘Eğer bir hata yaptıysak Türkiye’den erken ayrılmak hayatımızda yaptığımız hatalardan biri’ diye anlatır” dedi. Başarıya inandığını dile getiren 58 yaşındaki teknik adam “Güç ve pozitif enerji doluyum. Türk oyuncuların potansiyelini biliyorum. Yeni bir organizasyon ve yapı kazandıracağız. Burada oturup zaferlerden bahsetmek kayıplardan bahsetmekten daha zevklidir” diye konuştu.

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TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ

  • A Milli Takımlardan Sorumlu TFF yöneticisi Hamit Altıntop ise konuşmasında, “Kendisini en iyi şekilde destekleyeceğime dair söz verdim. Almanya Ümit Milli Takım’da 5 başarılı yıl geçirdi ve A Takım’ı hak ettiğine inanıyorum. Almanya’da bu şansı bulamadı, ikinci vatanı bizde buldu. O da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir” dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, “Stefan Kuntz, İnşallah Almanya için kayıp, bizim için kazanç olacaktır. Yeni hocamızla ilk sınavımızı ekim ayında vereceğiz. Başaracaksak hep birlikte başaracağız. A Milli Takımımız hepimizin vazgeçilmez tutkusudur. 20 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz ve bunu başaracağız” ifadelerini kullandı. Özdemir, Şenol Güneş ile tazminatın yarısından aşağı rakamla anlaştıklarını, Kuntz’un ise makul bir tazminatının olduğunu da söyledi.
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