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Spor

Zaniolo hesabı açtı

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta ikinci yarı oyuna giren Zaniolo, Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Yıldız isim 128 gün sonra resmi maçlarda gol atmış oldu.

20:32 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk resmi golünü attı.

Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk resmi golünü attı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta ilk yarı golsüz geçildi. İkinci yarıda Yunus Akgün'ün yerine yeni transfer Zaniolo oyuna girdi. Yıldız isim oyuna girdikten 12 dakika sonra Galatasaray'ı öne geçiren golü attı.

128 gün sonra gol attı

Nicolo Zaniolo resmi maçlarda en son Roma forması giyerken 31 Ekim'de Verona deplasmanında gol atmıştı. Yıldız isim 128 gün sonra resmi maçlarda gol atmış oldu.

Golden sonra Muhammed Emin Özkan'ın adı çağrıldı

Zaniolo'nun golünün ardından depremde hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın adı çağrıldı. Muhammed Emin Özkan depremde hayatını kaybetmeden önce Zaniolo tranferi için tweet atmıştı.



#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Süper Lig
24 dakika önce
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Zaniolo hesabı açtı
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