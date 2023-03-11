Zaniolo hesabı açtı

Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk resmi golünü attı.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta ilk yarı golsüz geçildi. İkinci yarıda Yunus Akgün'ün yerine yeni transfer Zaniolo oyuna girdi. Yıldız isim oyuna girdikten 12 dakika sonra Galatasaray'ı öne geçiren golü attı.
128 gün sonra gol attı
Nicolo Zaniolo resmi maçlarda en son Roma forması giyerken 31 Ekim'de Verona deplasmanında gol atmıştı. Yıldız isim 128 gün sonra resmi maçlarda gol atmış oldu.
Golden sonra Muhammed Emin Özkan'ın adı çağrıldı
Zaniolo'nun golünün ardından depremde hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın adı çağrıldı. Muhammed Emin Özkan depremde hayatını kaybetmeden önce Zaniolo tranferi için tweet atmıştı.