Zaniolo West Ham'ın hedefinde

İngiltere'den birçok talibi bulunan Victor Nelsson, menajeri aracılığıyla transfer olmak istediğini Galatasaray yönetimine iletti. Son olarak Nottingham Forest'ın 15 milyon Euro teklif ettiği Danimarkalı oyuncu için sarı-kırmızılıların beklentisi 20 milyon Euro. Nelsson'un yerine düşünülen isim ise Sergio Ramos.