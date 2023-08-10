Zaniolo West Ham'ın hedefinde

Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro.
Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Galatasaray'ın İtalyan yıldız orta sahası Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.
"Aston Villa, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor. Zaniolo, Aston Villa'nın transfer hedeflerinde üst sıralarında yer alıyor.
Zaniolo'yu Inter'den Roma'ya transfer eden Aston Villa sportif direktörü Monchi, Galatasaray ile görüşmelere devam ediyor"
Galatasaray, Zaniolo'yu Ocak ayında Roma'dan 15 milyon Euro+bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun serbest kalma bedelini 30 milyon Euro olarak belirlemişti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol katkı sağlayan Zaniolo'nun geleceği merak ediliyor.