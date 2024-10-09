Zenit Fenerbahçe ile hazırlık maçı istiyor

Rus kulübünün yönetim kurulu başkanı Aleksandr Medvedev, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada kasım ayında milli takımların uluslararası maçları için vereceği arada bu karşılaşmanın oynanmasının planlandığını ifade etti. Medvedev, "Kasım ayında Fenerbahçe ile deplasmanda dostluk maçı için görüşmeler yapıyoruz" dedi.