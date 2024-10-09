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Zenit Fenerbahçe ile hazırlık maçı istiyor

Zenit Fenerbahçe ile hazırlık maçı istiyor

14:419/10/2024, Çarşamba
DHA
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Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor.
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit St. Petersburg, Fenerbahçe ile kasım ayında bir dostluk maçı yapmak için görüşmeler yürütüyor.

Rus kulübünün yönetim kurulu başkanı Aleksandr Medvedev, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada kasım ayında milli takımların uluslararası maçları için vereceği arada bu karşılaşmanın oynanmasının planlandığını ifade etti. Medvedev, "Kasım ayında Fenerbahçe ile deplasmanda dostluk maçı için görüşmeler yapıyoruz" dedi.


Rusya Premier Ligi'nin 11'inci haftasının ardından Zenit, ligde üçüncü sırada yer alıyor.


Fenerbahçe ile Zenit, 2023 yılında iki hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.




#Fenerbahçe
#Zenit
#Hazırlık maçı

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