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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı simüle edildi! Çarpıcı sonuç

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı simüle edildi! Çarpıcı sonuç

13:439/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Euro Club Index adlı futbol veri sitesi, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk ve küme düşme hattını simüle etti. Ortaya dikkat çeken bir sonuç çıktı. İşte yapılan simülasyona göre sezonu şampiyon bitirecek ve küme düşecek takımlar...

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın ardından futbol veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu sıralama tahminini güncelledi. NTV Spor'un derlediği habere göre düncelleme sonrası küme düşme potasında sıralama şöyle:


16- Kayserispor (36 puan)








17- Bodrum FK (35 puan)




18- Hatayspor (32 puan)



19- Adana Demirspor (20 puan)

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sonunda ilk 5 sıra ise şöyle olacak:


5- Trabzonspor: 57 puan







4- Başakşehir: 64 puan





3- Beşiktaş: 76 puan



2- Galatasaray: 89 puan




1- Fenerbahçe: 89 puan



#Süper Lig
#Şampiyonluk
#Küme Düşme

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