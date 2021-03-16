Zidane'dan Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı

Cezayir asıllı Fransız teknik adam Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İtalya temsilcisi Atalanta ile sahalarında oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk maçta aldıkları 1-0'lık galibiyete güvenmemeleri gerektiğini kaydeden Zidane, "Buraya kazanmak için geleceklerini düşünüyorum, bundan şüphem yok. İlk maçı kazandık ama bu bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Tur atlamak için iyi bir oyun oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Cristiano'yu tanıyoruz"





Portekizli yıldız Ronaldo'nun Real Madrid'e geri döneceği yönündeki iddialar hakkında konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Olabilir, Cristiano'yu tanıyoruz ve burada yaptığı her şeyi biliyoruz. Ancak o şimdi Juventus'un oyuncusu ve buna saygı duymalıyız. Onu çalıştırdığım için şanslıyım. Gelecekte neler olacağını görelim" değerlendirmesinde bulundu.

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Zidane, Ronaldo'nun Real Madrid'e geri döneceği yönündeki iddialar hakkında konuştu:



🗣"Olabilir, Cristiano'yu tanıyoruz ve burada yaptığı her şeyi biliyoruz. Ancak o şimdi Juventus'un oyuncusu ve buna saygı duymalıyız. Gelecekte neler olacağını görelim" pic.twitter.com/DVVNNFnKQo — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 16, 2021

Benzema: "Olası dönüşüne cevap veremem"

Real Madrid'in forveti Karim Benzema ise Ronaldo ile birlikte birçok başarı elde ettiklerini belirterek, "Ayrılalı üç yıl oldu ve başka bir takımda oynuyor. Ben kulüp başkanı ya da teknik direktör değilim. Juventus'ta nasıl olduğunu bilmiyorum, bu yüzden olası dönüşüne cevap veremem" yorumunu yaptı.

2009-2018 yıllarında Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğunun yanı sıra birçok kupa kazanan Ronaldo, 438 maçta 450 gol atmıştı.

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OYNAT 01:26 Cristiano Ronaldo attığı iki muhteşem golle adını tarihe yazdırdı: İsveç 0-2 Portekiz (maç özeti) Cristiano Ronaldo, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile deplasmanda oynadığı maçta iki muhteşem gol atarak, A Milli Takım forması altında 100 golü geçmiş oldu. Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu. Cristiano Ronaldo'nun biri frikikten olmak üzere attığı iki gol ve maçın özeti haberimizde.

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