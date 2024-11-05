Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası’nda 4. tur eşleşmeleri bugün gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. turda hangi takımlar var, kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Soruların yanıtları haberimizde.