Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası’nda 4. tur eşleşmeleri bugün gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı başlıyor. TFF bugün Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 4. tur için kura çekimini gerçekleştirecek. Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
Türkiye Kupası’nda 4. tur eşleşmeleri bugün gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. turda hangi takımlar var, kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Soruların yanıtları haberimizde.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi,
5 Kasım 2024 Salı günü saat 14.00
'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi,
A Spor
'dan canlı olarak yayınlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ SONUÇLARI
#Ziraat Türkiye Kupası
#TFF
#4. tur