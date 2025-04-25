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Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Galatasaray-Trabzonspor kupa maçı tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Galatasaray-Trabzonspor kupa maçı tarihi belli oldu

00:4025/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası final maçı 14 Mayıs'ta oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası final maçı 14 Mayıs'ta oynanacak

Ziraat Türkiye Kupasında final aşamasına gelindi. Dün akşam oynanan yarı final maçında Trabzonspor, Göztepe'yi 2-0'lık skor ile geçerek adını finale yazdırmayı başardı. Bu sonuçla birlikte ZTK finalinin adı Galatasaray-Trabzonspor oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman oynanacak? İşte kupa takvimi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın ardından finale çıkan ekip Trabzonspor oldu. Göztepeyi 2-0 yenerek finale yükselen bordo-mavililer böylece 17. kez finale çıkma başarısı gösterdi. Futbolseverlerin merakla beklediği final karşılaşması öncesinde ise, Galatasaray-Trabzonspor final maçının ne zaman oynanacağı araştırılmaya başlandı. İşte 2025 ZTK final tarihi.


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Trabzonspor arsında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı 14 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.


Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükseldi


Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterdi. Geçen sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibi Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, art arda 2. kez finale yükseldi. Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.


En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek. Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.


İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.


Galatasaray, kupada 24. kez finalde


Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u eleyen Galatasaray, kupada 24. kez finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı ve finale yükseldi.


Aslan, Türkiye Kupası tarihinde 24. kez finale yükseldi. Cimbom son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, kupaya uzanan taraf oldu. Galatasaray ayrıca 18 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olarak yer alıyor.

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