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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme tur maçları bugün tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu 2. tur için kura çekimi yapacak. İkinci eleme turu tek maç eleme usulüne göre oynanacak, turu geçen ekip adını 3. eleme turuna yazdıracak. Bu turda 64 takım mücadele edecek ve 32 ekip bir üst tura yükselecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

16:30 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi başlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi başlıyor.
’nda 2. tur heyecanı başlıyor. 1. eleme turu maçları bugün oynanan Bozüyük Vitraspor - Bursaspor karşılaşması ile tamamlandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte sorunun cevabı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun kura çekimi, 17 Eylül Salı günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ve saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçları tek maç mı olacak?

İkinci eleme turu tek maç eleme usulüne göre oynanacak, turu geçen ekip adını 3. eleme turuna yazdıracak. Bu turda 64 takım mücadele edecek ve 32 ekip bir üst tura yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur toplu sonuçlar



#Ziraat Türkiye Kupası
#2. eleme turu
#TFF
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