TFF Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimini bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Kurada toplamda 58 takım yer aldı. Peki, Türkiye Kupası’nda 4. turda hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte soruların yanıtları.