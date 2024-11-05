Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü eleme turunun kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi bugün saat 14.00’te TFF tarafından Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. turda hangi takım hangi takımla eşleşti? Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.
TFF Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimini bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Kurada toplamda 58 takım yer aldı. Peki, Türkiye Kupası’nda 4. turda hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte soruların yanıtları.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA 4. TURDA HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?
TEKSÜT BANDIRMA SPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - SİLİVRİSPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş - BATMAN PETROL SPOR A.Ş
ANKARA DEMİRSPOR - GMG KASTAMONUSPOR
TURKISH OIL YENİ MERSİN İY FUTBOL A.Ş. - KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAAL. A.Ş.
SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR
KARŞIYAKA - MKE ANKARAGÜCÜ
SAMSUNSPOR A.Ş - 52 ORDUSPOR FK
AMED SPORTİF FAALİYETLER - BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK SK
CORENDON ALANYASPOR - FETHİYESPOR
ÇORLU SPOR 1947 - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR - ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ATAKAŞ HATAYSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
ONVO ANTALYASPOR - KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ
TÜMOSAN KONYASPOR - KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş - SEBAT GENÇLİK SPOR
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - MUŞ SPOR KULÜBÜ
MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ - ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - SARIYER
İSKENDERUNSPOR A.Ş. - TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ
ERZURUMSPOR FK - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ - ESENLER EROKSPOR
CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR - E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
1461 TRABZON FK KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİĞİ - BELEDİYE KÜTAHYASPOR
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - BUCASPOR 1928
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
BURSASPOR - ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA 4. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları 3-4-5 Aralık'ta oynanacak.