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Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

14:375/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü eleme turunun kura çekimi gerçekleşti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü eleme turunun kura çekimi gerçekleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü eleme turunun kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi bugün saat 14.00’te TFF tarafından Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. turda hangi takım hangi takımla eşleşti? Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

TFF Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimini bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Kurada toplamda 58 takım yer aldı. Peki, Türkiye Kupası’nda 4. turda hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte soruların yanıtları.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA 4. TURDA HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

TEKSÜT BANDIRMA SPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - SİLİVRİSPOR

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş - BATMAN PETROL SPOR A.Ş

ANKARA DEMİRSPOR - GMG KASTAMONUSPOR

TURKISH OIL YENİ MERSİN İY FUTBOL A.Ş. - KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAAL. A.Ş.

SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR

KARŞIYAKA - MKE ANKARAGÜCÜ

SAMSUNSPOR A.Ş - 52 ORDUSPOR FK

AMED SPORTİF FAALİYETLER - BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK SK

CORENDON ALANYASPOR - FETHİYESPOR

ÇORLU SPOR 1947 - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR - ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ

ATAKAŞ HATAYSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ

ONVO ANTALYASPOR - KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ

TÜMOSAN KONYASPOR - KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.

ADANA DEMİRSPOR A.Ş - SEBAT GENÇLİK SPOR

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - MUŞ SPOR KULÜBÜ

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ - ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - SARIYER

İSKENDERUNSPOR A.Ş. - TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ

ERZURUMSPOR FK - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ - ESENLER EROKSPOR

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR - E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR

1461 TRABZON FK KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ

GENÇLERBİRLİĞİ - BELEDİYE KÜTAHYASPOR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - BUCASPOR 1928

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR

BURSASPOR - ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA 4. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları 3-4-5 Aralık'ta oynanacak.


#Ziraat Türkiye Kupası
#TFF
#4. tur

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