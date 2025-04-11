Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının programı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre; tek maç usulüne göre oynanacak yarı final karşılaşmalarının 22 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacağı ifade edildi.