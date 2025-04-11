Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının programı açıklandı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının programı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre; tek maç usulüne göre oynanacak yarı final karşılaşmalarının 22 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacağı ifade edildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı şöyle:
22 Nisan Salı
20.30 TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray
24 Nisan Perşembe
20.30 Trabzonspor - Göztepe
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