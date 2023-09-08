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Spor

Zirveyi bırakmayalım

A Milli Futbol Takımı. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçına bu akşam Ermenistan karşısında çıkacak. Eskişehir'de oynanacak mücadelede 9 puanlı Türkiye'nin hedefi, 6 puanlı takipçisi Ermenistan'ı devirip zirvedeki yerini perçinlemek.

09:26 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ay-yıldızlı takımımız Erivan'daki maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup etmişti.

Ay-yıldızlı takımımız Erivan'daki maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup etmişti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında bugün Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.


Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.


Grubun diğer maçında ise Hırvatistan ile Letonya aynı saatte karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.




Hırvatistan'ın 2 maçı eksik

Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.


EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.


Ermenistan ile 4. maç

A Milliler, Ermenistan ile bugün tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, Ermenistan ile oynadığı tamamı resmi olan 3 maçı da kazandı. Milli Takım, rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 1 gole izin verdi. En son D Grubu'nun ilk maçında rakibiyle Erivan'da karşı karşıya gelen Türkiye, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 kazanmıştı.


Türkiye-Ermenistan
Stat:
Eskişehir Yeni Stadyumu
Hakem:
Daniele Orsato (İtalya)
Türkiye:
Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder, Barış Alper Yılmaz,
Teknik direktör:
Stefan Kuntz,

Ermenistan: Cancarevic, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelerrayan, Mamedova, Dashyan, Tiknizyan, Briasco

Teknik direktör:
Oleksandr Petrakov




#EURO 2024 Elemeleri
#Türkiye A Milli Futbol Takımı
#Ermenistan Futbol Milli Takımı
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