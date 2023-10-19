Hakim Ziyech
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılara sakatlığı bulunan Faslı yıldız Hakim Ziyech'ten iyi haber geldi.
Faslı oyuncu bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Yıldız ismin hafta sonu oynanacak derbinin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Hakim Ziyech, sakatlığı nedeniyle son 3 Süper Lig karşılaşmasında forma giyememişti.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 3 maça çıkıp 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.