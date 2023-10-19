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Spor

Galatasaray'a Ziyech'ten iyi haber

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Faslı yıldız takımla birlikte antrenmanlara başladı.

14:38 . 19/10/2023 الخميس
Yeni Şafak
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılara sakatlığı bulunan Faslı yıldız Hakim Ziyech'ten iyi haber geldi.


Faslı oyuncu bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Yıldız ismin hafta sonu oynanacak derbinin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.


Hakim Ziyech, sakatlığı nedeniyle son 3 Süper Lig karşılaşmasında forma giyememişti.


Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 3 maça çıkıp 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.










#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Sakatlık
#antrenman
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