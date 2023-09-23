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Spor

Ziyech siftah yaptı

Galatasaray'ın dünya yıldızı yeni transferi Hakim Ziyech, Süper Lig'de ilk golünü atma sevinci yaşadı. Yıldız oyuncu Başakşehir ağlarına gol atmayı başardı.

21:26 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ziyech, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Ziyech, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Cim Bom'da yıldız futbolcu Hakim Ziyech, ilk golünü atma sevinci yaşadı.


Asist Tete'den gol Ziyech'ten

Tetê'nin pasında rakip ceza sahası girişinde topla buluşan Hakim Ziyech, önce topu kontrol ediyor ardından sol ayağıyla köşeye enfes bir şut göndererek skoru 1-0'a getirdi.


İlk golü

Galatasaray'ın yeni transferi Ziyech, Başakşehir'e attığı golle ilk defa Sarı-Kırmızılı formayla gol atma şansı elde etti. Yıldız geçen hafta Samsunspor maçında ise Icardi'ye asist yapmıştı.


Gol Icardi'ye yazılmıştı

Samsunspor maçında çektiği sert şutla ağları bulan Ziyech, daha sonra golün Icardi'nin attığını fark etti. Sevinci yaşadıktan sonra Icardi'nin yanına giden Ziyech, pozisyonu değerlendirdi. Sağ taraftan aldığı topla sert şut çeken Ziyech'in topuna Icardi kafa vurarak ağları bulmuştu.


Opta'da yer alan bilgilere göre; ''Hakim Ziyech, Mostafa Mohamed'den (3 maç; Şubat 2021) bu yana Galatasaray formasıyla ilk iki Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan ilk oyuncu oldu (1 gol & 1 asist).''



#Hakim Ziyech
#Galatasaray
#Süper Lig
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