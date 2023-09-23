Ziyech siftah yaptı

Tetê'nin pasında rakip ceza sahası girişinde topla buluşan Hakim Ziyech, önce topu kontrol ediyor ardından sol ayağıyla köşeye enfes bir şut göndererek skoru 1-0'a getirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Ziyech, Başakşehir'e attığı golle ilk defa Sarı-Kırmızılı formayla gol atma şansı elde etti. Yıldız geçen hafta Samsunspor maçında ise Icardi'ye asist yapmıştı.

Samsunspor maçında çektiği sert şutla ağları bulan Ziyech, daha sonra golün Icardi'nin attığını fark etti. Sevinci yaşadıktan sonra Icardi'nin yanına giden Ziyech, pozisyonu değerlendirdi. Sağ taraftan aldığı topla sert şut çeken Ziyech'in topuna Icardi kafa vurarak ağları bulmuştu.

Opta'da yer alan bilgilere göre; ''Hakim Ziyech, Mostafa Mohamed'den (3 maç; Şubat 2021) bu yana Galatasaray formasıyla ilk iki Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan ilk oyuncu oldu (1 gol & 1 asist).''