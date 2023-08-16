Ziyech Türkiye'ye geliyor

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.
Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor.
İngiltere'nin önde gelen haber gazetesi The Guardian'ın haberine göre: "Hakim Ziyech, Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye geliyor"
Faslı oyuncu Al Nassr'a transfer olmak üzereyken sağlık kontrollerinden geçemeyip transferi gerçekleşmemişti.
Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla toplamda 24 maça çıkıp 3 asistlik katkı sağladı.