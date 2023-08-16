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Spor

Ziyech Türkiye'ye geliyor

Hakim Ziyech, Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye geliyor.

11:30 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor.


İngiltere'nin önde gelen haber gazetesi The Guardian'ın haberine göre: "Hakim Ziyech, Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye geliyor"


Faslı oyuncu Al Nassr'a transfer olmak üzereyken sağlık kontrollerinden geçemeyip transferi gerçekleşmemişti.


Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla toplamda 24 maça çıkıp 3 asistlik katkı sağladı.





#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Transfer
40 dakika önce
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