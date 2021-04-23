Zlatan Ibrahimovic imzayı attı

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Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar propagandasının kaynağı yurt dışında olan Türk bir iş adamı

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir canlı yayında, CHP'nin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına değindi. Cevizoğlu, söz konusu propagandanın kaynağının yurt dışında olan ve eskiden Türkiye'de bankaları bulunan bir Türk iş adamı olduğunu ifade etti. Cevizoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye'de bir ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP'nin önüne geliyor." dedi.