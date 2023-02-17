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Fiorentina Braga’yı gol yağmuruna tuttu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Sporting Braga evinde Fiorentina’yı konuk etti. Deplasmanda Fiorentina rakibini 4-0’lık farklı skorla yendi. Maçın 55. dakikasında Vitor Tormena'nın gördüğü kırmızı kartla Braga maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Goller dakika 45’ ve 60’ Luka Jovic(2), 79’ ve 90’ Arthur Mendonça Cabral(2)’dan geldi. Böylelikle Fiorentina çeyrek finalin kapısını yarılamış oldu. Sporting Braga - Fiorentina maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:43 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sporting Braga 0-4 Fiorentina

Sporting Braga 0-4 Fiorentina

#Sporting Braga
#Fiorentina
#Konferans Ligi
#UEFA
#maç özeti
1 saat önce
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Fiorentina Braga’yı gol yağmuruna tuttu
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