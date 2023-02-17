UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Lazio evinde CFR Cluj’u konuk etti. Maçın henüz 15. dakikasında Patric Gabarron’un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Lazio rakibini bulduğu tek golle mağlup etmesini bildi. Gol dakika 45’de Ciro Immobile’den geldi. Lazio - CFR Cluj maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.