Sporting Braga 2-0 Rio Ave
Portekiz Premier Lig’i 23. haftasında Braga ve Rio Ave karşı karşıya geldi. Maç Braga’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
SPORTİNG BRAGA - RİO AVE MAÇ ÖZETİ
SPORTİNG BRAGA - RİO AVE MAÇ ÖZETİ
PORTEKİZ PREMİER LİG PUAN DURUMU
PORTEKİZ PREMİER LİG PUAN DURUMU
#Sporting Braga
#Rio Ave
#Serdar Saatçı
#Bruma
#Portekiz Premier Lig
15 dakika önce
Serdar’lı Braga Rio Ave’yi 2-0 mağlup etti
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