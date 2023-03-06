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Serdar’lı Braga Rio Ave’yi 2-0 mağlup etti

Portekiz Premier Lig’i 23. haftasında Braga evinde Rio Ave’yi konuk etti. Beşiktaş’ın alt yapısından yetişen Serdar Saatçı'nın forma giydiği ve eski Fenerbahçeli yıldız Bruma’nın gol bulduğu maçta Braga rakibini 2-0 mağlup etti. Goller dakika 36’ Bruma ve 79’ Simon Banza’dan geldi. Braga bu sonuçla ligde puanını 52’ye çıkararak 3. sırada yer aldı. Sporting Braga - Rio Ave maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:38 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sporting Braga 2-0 Rio Ave

Sporting Braga 2-0 Rio Ave

Portekiz Premier Lig’i 23. haftasında Braga ve Rio Ave karşı karşıya geldi. Maç Braga’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

SPORTİNG BRAGA - RİO AVE MAÇ ÖZETİ

Sporting Braga - Rio Ave maç özetini izlemek için

PORTEKİZ PREMİER LİG PUAN DURUMU




#Sporting Braga
#Rio Ave
#Serdar Saatçı
#Bruma
#Portekiz Premier Lig
15 dakika önce
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Serdar’lı Braga Rio Ave’yi 2-0 mağlup etti
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