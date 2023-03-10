Sporting CP 2-2 Arsenal
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sporting CP ve Arsenal karşı karşıya geldi. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.
SPORTİNG CP - ARSENAL MAÇ ÖZETİ
SPORTİNG CP - ARSENAL MAÇ ÖZETİ
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#William Saliba
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