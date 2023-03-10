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Sporting Lizbon Arsenal maçından kazanan çıkmadı: 2-2

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting Lizbon evinde Arsenal’ı konuk etti. Büyük çekişmenin yaşandığı maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 22’ William Saliba, 34’ Gonçalo Inacio, 55’ Paulinho ve 62’ Hidemasa Morita’dan geldi. Sporting CP - Arsenal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:58 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sporting CP 2-2 Arsenal

Sporting CP 2-2 Arsenal

#Sporting CP
#Arsenal
#UEFA
#Avrupa Ligi
#William Saliba
1 saat önce
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Sporting Lizbon Arsenal maçından kazanan çıkmadı: 2-2
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