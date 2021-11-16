Spotify düzeldi mi? Spotify'dan açıklama geldi!

Ücretli bir uygulama olan Spotify’ı kullanmak isteyenler, sayfaya giriş yapamıyor. Peki, Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify erişim sorunu düzeldi mi? Spotify dünya genelinde yaşanan erişim sorunu için açıklamada bulundu.

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en ünlü ve en çok kullanılan müzik platformlarından biri olan Spotify'da erişim sorunu meydana geldi. Spotify Çevrimdışı hatası alan milyonlarca kullanıcı sorunun nedenine dair internet ve sosyal medyada araştırmalarına başladı. Spotify Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yayınlandı.

SPOTİFY ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Tek bir hissesi milyonlarca dolara alıcı bulan Spotify çökme sonrası kullanıcılarını mağdur etti. İsveç merkezli müzik platformu olan Spotfiy’dan Türkiye dahil birçok ülkede yaşanan erişim problemi sonrası Spotify'ın resmi Twitter hesabında, şirket kısa süre önce "bazı sorunların farkında olduğunu" ve bunları araştırdığını söyleyen bir güncelleme yayınladı.

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SPOTİFY NEDİR?

Spotify İsveç asıllı bir müzik veri akışı sistemidir. Sony, EMI, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı, seçilmiş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesine olanak veriyor. Spotify aylık 9,90 TL ücrete sahip bir müzik uygulamasıdır.