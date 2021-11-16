Özgün Spotify düzeldi mi? Spotifydan açıklama geldi
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Spotify düzeldi mi? Spotify'dan açıklama geldi!

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ve Türkiye'de de oldukça yaygın müzik dinleme uygulaması Spotify uygulaması Spotify uygulamasına giriş sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar " Spotify çöktü mü? Spotify'a neden girilmiyor? sorularının yanıtını araştırıyor. Son bir saatte kullanıcıların raporlama servislerini kullanarak yaptıkları şikayetlerin ardından Spotiyf sorununun çözülüp çözülmediği merak kazandı. Peki, Spotify hata bildirimlerinden sonra düzeldi mi? Spotify'a şuanda giriliyor mu? Spotify erişim sorununda son durum ne? Spotify'dan erişim sorununa ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklama geldi. İşte Spotify'ın açıklaması..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Spotify düzeldi mi? Spotifydan açıklama geldi!
Özgün

Ücretli bir uygulama olan Spotify’ı kullanmak isteyenler, sayfaya giriş yapamıyor. Peki, Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify erişim sorunu düzeldi mi? Spotify dünya genelinde yaşanan erişim sorunu için açıklamada bulundu.

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en ünlü ve en çok kullanılan müzik platformlarından biri olan Spotify'da erişim sorunu meydana geldi. Spotify Çevrimdışı hatası alan milyonlarca kullanıcı sorunun nedenine dair internet ve sosyal medyada araştırmalarına başladı. Spotify Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yayınlandı.

SPOTİFY ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Tek bir hissesi milyonlarca dolara alıcı bulan Spotify çökme sonrası kullanıcılarını mağdur etti. İsveç merkezli müzik platformu olan Spotfiy’dan Türkiye dahil birçok ülkede yaşanan erişim problemi sonrası Spotify'ın resmi Twitter hesabında, şirket kısa süre önce "bazı sorunların farkında olduğunu" ve bunları araştırdığını söyleyen bir güncelleme yayınladı.

SPOTİFY NEDİR?

Spotify İsveç asıllı bir müzik veri akışı sistemidir. Sony, EMI, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı, seçilmiş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesine olanak veriyor. Spotify aylık 9,90 TL ücrete sahip bir müzik uygulamasıdır.

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